Inscrições para o Banco de Contrato Temporário da Rede Estadual são prorrogadas até sexta (30)

As inscrições para o Banco de Contrato Temporário da Secretaria da Educação (Seduc) foram prorrogadas até sexta-feira (30/5). A pessoas interessadas em atuar na Rede Estadual devem se inscrever exclusivamente no formato on-line, por meio do formulário disponível na aba Contratos Temporários , no site da Seduc.

O processo seletivo é destinado a professores, especialistas da educação e servidores escolares, tendo como objetivo suprir as necessidades emergenciais de vagas nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). O novo prazo termina às 18h de sexta-feira (30/5). As regras, critérios e orientações podem ser encontradas no edital, conforme as especificidades de cada cargo.

O envio dos documentos também será realizado de forma digital, com os materiais anexados em um único arquivo. Após preencher a ficha de inscrição, o candidato receberá por e-mail um link com o código de acesso exclusivo, que servirá para encaminhar a documentação solicitada.

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a CRE da sua região. Os e-mails de todas as coordenadorias estão disponíveis na primeira página de cada edital.

Prioridade para a Educação Indígena

O edital reserva atenção especial à Educação Escolar Indígena, priorizando o cadastro de professores e servidores para atuação em escolas indígenas da Rede Estadual, visando uma educação pública plural e inclusiva, que respeita as identidades e valoriza a diversidade dos povos que constroem o Rio Grande do Sul.