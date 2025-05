Izalci Lucas alerta para falta de investimento em educação e atraso em IA

O senador Izalci Lucas (PL-DF) fez um pronunciamento nesta quarta-feira (28), no Plenário do Senado, cobrando investimentos consistentes em ciência, tecnologia e educação. Segundo o parlamentar, o Brasil está perdendo mais uma vez o “trem da história” ao não priorizar políticas públicas estruturantes, especialmente no campo da inteligência artificial.

Izalci relatou participação em audiência pública realizada pela manhã na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado sobre data centers e inteligência artificial. Defendeu que qualquer legislação sobre o tema seja precedida por amplo debate com especialistas e setores diretamente envolvidos.

— É muito comum nesta Casa decidirem coisas sem ouvir realmente quem está na ponta. E aprendi aqui muito bem que ‘nada de nós sem nós’. Para discutir qualquer matéria, precisamos chamar todos para debater — afirmou.

Para o senador, o país tem falhado ao não transformar iniciativas pontuais em políticas de Estado. Ele mencionou a experiência de um projeto de inclusão digital em uma escola no Recanto das Emas, no Distrito Federal, que corre o risco de ser descontinuado por falta de recursos.

Izalci também criticou o baixo percentual de jovens brasileiros matriculados em cursos técnicos — menos de 11%, frente a 60% em países desenvolvidos — e cobrou mais oportunidades para a juventude. Ele defendeu que o acesso ao emprego e à qualificação deve substituir políticas de assistência social sem porta de saída.

— Dignidade é emprego, não é esmola. Ninguém gosta de viver de esmola, de cesta básica. As pessoas querem emprego, querem dignidade. É isto que o governo devia fazer — concluiu.