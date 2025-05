Motta diz que decisão sobre aumento do IOF sai ainda hoje

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) disse que deverá anunciar a posição da casa sobre o impasse envolvendo o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) após reunião na noite de hoje (28) com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e integrantes do governo.

Durante a sessão de votação desta quarta-feira, Motta disse que passou parte do dia conversando com lideranças parlamentares de oposição, contrários à medida , e que protocolaram no parlamento Projetos de Decreto Legislativo (PDLs) para sustar os efeitos da norma. Na reunião, deve ser debatida a possibilidade de derrubada dos dois decretos que aumentaram o imposto.

“A nossa construção tem que ser feita também junto com o Senado Federal, já que a votação do PDL não pode acontecer apenas em uma das casas. Para que ela se consolide, deve ser nas duas casas e a nossa conversa tem sido com o governo, com o senado, para que, a partir daí, eu possa apresentar aos líderes desta casa qual vai ser a solução”, afirmou.

O aumento do IOF recebeu críticas de bancos e das indústrias, mesmo com a revogação parcial das medidas. Em notas, as entidades dos setores informaram que a tributação traz prejuízos para a economia, como a inibição dos investimentos, o desestímulo ao crescimento e a elevação de custos.

“Nós estamos muito preocupados com essa medida, com os impactos que ela trouxe, com a manifestação do setor produtivo contrário a ela”, afirmou Motta.

O presidente da Câmara falou ainda em “incômodo”, com a medidas que aumentam tributos e disse que, na sua avaliação, “é bom para o país discutir a derrubada dessa medida”.

“Precisamos avançar num debate estrutural, precisamos ter aqui uma ampla discussão sobre questões que, me parecem, são necessárias para o país e não terem ainda sido colocadas como prioridade aqui nesta casa”, opinou Motta que citou como uma das iniciativas o grupo de trabalho que trata da reforma administrativa.