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Política

Ex-presidente José Sarney segue internado em hospital de São Paulo

Ele trata pneumonia bacteriana e seu quadro cínico é estável

28/09/2026 15h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-presidente da República, José Sarney, de 96 anos, continua internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Ele deu entrada no hospital na última quinta-feira (24) para fazer um check-up após receber um diagnóstico de pneumonia.

Segundo o hospital, o quadro de saúde de Sarney é o mesmo de quinta-feira, quando foi divulgado o último boletim médico informando que ele havia sido internado para avaliação clínica e continuidade do tratamento de uma pneumonia bacteriana. O quadro clínico no ex-presidente é estável.

Sarney foi internado no dia 13 de setembro no Maranhão. Boletim divulgado pelo UDI Hospital, da Rede D’Or, no Maranhão, já informava sobre um quadro de infecção respiratória (pneumonia), com condição estável.

Na semana passada, Sarney postou um vídeo em suas redes sociais comunicando sua ida a São Paulo para fazer uma avaliação.

“Estou indo a São Paulo porque, depois da pneumonia que eu tive, eu tenho necessidade de fazer um checkup para ver como estou, uma vez que tenho 96 anos”, disse ele.

José Sarney foi presidente do Brasil entre os anos de 1985-1990. Foi também senador da República e governador do Maranhão. Em 2014 ele anunciou sua aposentadoria da carreira política.

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