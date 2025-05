Saúde e solidariedade marcam o Dia do Desafio no município

Na quarta-feira, 28, foi celebrado o Dia do Desafio, uma mobilização mundial que incentiva a prática de atividades físicas como forma de promover hábitos saudáveis e melhorar a qualidade de vida. A proposta é simples: dedicar pelo menos 15 minutos à prática de algum exercício.

Mesmo com o clima adverso, com chuva e frio, a equipe organizadora não mediu esforços para movimentar as escolas, repartições públicas e demais locais do município de Derrubadas. O engajamento da comunidade mostrou que, com disposição, é possível superar obstáculos e cuidar da saúde.

Além da atividade física, o Dia do Desafio também trouxe um importante viés solidário: foram arrecadados alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

A Prefeitura Municipal de Derrubadas agradece a todos os envolvidos pela participação e destaca o apoio fundamental do Governo Municipal na realização da iniciativa.