Saúde de Miraguaí realiza exames de ressonância em Frederico Westphalen

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

Essa iniciativa integra os esforços da administração municipal para reduzir a demanda reprimida e assegurar que os cidadãos tenham acesso a diagnósticos fundamentais para o andamento de seus tratamentos. A medida reafirma o compromisso da gestão pública com a promoção da saúde e o bem-estar da população.

Segundo informações da Secretaria, a ação beneficiou pacientes que estavam na lista de espera desde o ano passado, além de incluir casos com maior grau de urgência, garantindo atendimento prioritário àqueles que mais necessitavam.

