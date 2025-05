Alunos e trabalhadores participam do Dia do Desafio

Na quarta-feira, 28, Vista Gaúcha participou do Dia do Desafio (DDD), movimento global promovido pelo Sesc que incentiva a prática de atividades físicas por pelo menos 15 minutos ao longo do dia. No município, a mobilização envolveu alunos das escolas municipais e estaduais, com atividades organizadas pelas equipes pedagógicas e professores de educação física.

Neste ano, o evento também chegou ao setor industrial. Uma fábrica de costura da cidade participou da iniciativa, promovendo momentos de alongamento e movimento com os colaboradores. “Nosso objetivo foi envolver o maior número possível de pessoas, promovendo bem-estar e consciência sobre a importância da atividade física no cotidiano”, afirmou o secretário de Desporto, Lazer e Turismo, João Valdez Bier.

Além do foco na saúde, o evento em Vista Gaúcha teve um viés solidário. A comunidade foi incentivada a doar roupas, calçados e alimentos não perecíveis — com destaque para o leite — que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Com o lema “Quando você se mexe, o mundo mexe junto”, o Dia do Desafio reforçou em Vista Gaúcha o espírito de união, solidariedade e valorização da qualidade de vida.

Com informações da Rádio Verdade FM