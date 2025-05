Maio Laranja reforça compromisso coletivo com os direitos das crianças

Para marcar o encerramento das atividades da campanha Maio Laranja, que neste ano teve como tema “Proteger a Infância é Dever de Todos”, o CRAS de Tenente Portela promoveu uma ação simbólica na tarde de quinta-feira, 29 de maio.

Um grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo serviço realizou uma visita à Prefeitura Municipal, onde entregou um mimo simbólico aos servidores como forma de agradecimento e de sensibilização sobre a causa.

Ao longo do mês, diversas atividades foram desenvolvidas com o objetivo de fortalecer a rede de proteção à infância e ao enfrentamento das violações de direitos. As ações também reforçaram o papel do CRAS na promoção da cidadania e no estreitamento dos vínculos com a comunidade.

A campanha Maio Laranja é dedicada à prevenção e ao combate do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes. A mobilização reforça que proteger é um ato de amor e responsabilidade de todos.