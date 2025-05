Secretaria da Saúde promove ações para destacar a importância do teste do pezinho

Para marcar o Dia Nacional da Triagem Neonatal – Teste do Pezinho no dia 6 de junho, a Secretaria da Saúde (SES) promove, em parceria com o Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), de Porto Alegre, o seminário "Junho Lilás: A Vida Merece um Início Seguro e Protegido".

O seminário ocorrerá em 16 de junho. O público-alvo é formado por trabalhadores das coordenadorias estaduais e municipais de saúde, pediatras, geneticistas, integrantes de equipes multiprofissionais de saúde e acadêmicos, bem como por associações de pacientes. A programação e as inscrições podem ser acessadas nos links abaixo:

Outra iniciativa para destacar a importância do teste do pezinho é a iluminação cênica de prédios da capital com a cor lilás. Em 6 de junho, o Monumento do Expedicionário, no Parque Farroupilha, e o Mercado Público, no Centro Histórico, serão iluminados com a luz lilás. De 1º a 13 de junho, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e a Câmara de Vereadores também receberão a iluminação alusiva à data, que busca conscientizar a população sobre a relevância do exame e incentivar a sua realização em todos os recém-nascidos.

Além disso, com apoio da SES, será realizada em 1º de junho, a 1ª Corrida Lilás. Promovida pelo Sesc Azenha, em parceria com o Instituto Atlas Biosocial e a Casa dos Raros, a corrida tem como objetivo sensibilizar a população para as doenças raras e a importância da triagem neonatal. A largada será às 8h, no Viva Open Mall (Avenida Nilo Peçanha, 3228, Chácara das Pedras). Com percursos de 3 quilômetros, 5quilômetros e 10 quilômetrospara adultos, além das modalidades caminhada e kids, o evento é voltado para todas as idades e níveis de preparo físico.

Sobre o teste do pezinho

Realizado a partir de gotas de sangue coletadas do calcanhar do recém-nascido entre o terceiro e o quinto dia de vida, o teste do pezinho permite diagnosticar conclusivamente sete doenças graves raras. No último ano, 83.342 bebês (74,6% das 111.681 crianças nascidas no RS)realizaram o exame pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Foram diagnosticados 86 casos desses agravos. Os demais (28.339) fizeram o teste na rede privada.

As coletas são realizadas nas unidades da atenção primária do SUS em todos os 497 municípios do RS. Em seguida, são enviadas para a análise no serviço de referência do HMIPV. Por meio do exame, é possível identificar as seguintes doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita. O diagnóstico ágil permite que o tratamento seja iniciado em até 15 dias.

Conforme explica a enfermeira Jeanice Cardoso, da Divisão de Saúde da Criança da SES, se o diagnóstico for precoce e o tratamento feito em tempo hábil, pode-se evitar sequelas graves e óbito. "Caso o teste apresente resultado positivo para alguma das sete doenças, o SUS garante o tratamento e o suporte necessários durante toda a vida da pessoa”, acrescenta.

No Brasil, a obrigatoriedade do teste do pezinho foi estabelecida em 2001, com a criação do Programa Nacional de Triagem Neonatal. O país é uma referência na área. “Com a identificação de bebês com suspeita de doenças contempladas pelo teste e com o encaminhamento deles para consultas com equipes multiprofissionais, é possível fazer a confirmação diagnóstica e o tratamento adequado, o que garante melhor qualidade de vida para essas crianças”, detalha Jeanice.

“O Dia Nacional do Teste do Pezinho não é apenas uma data para promover a saúde infantil, mas também um lembrete sobre importância do investimento contínuo em programas de triagem neonatal. Ao garantir que todos os bebês sejam testados e tratados precocemente, o Brasil dá um passo significativo para assegurar um futuro mais saudável para suas crianças”, conclui.

No ano passado, o governo do Estado iniciou o repasse de R$ 4,6 milhões anuais ao município de Porto Alegre para o cofinanciamento e a complementação do SRTN.