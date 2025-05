7º BPM recebe nova viatura para reforçar o policiamento em Três Passos

Na tarde de sexta-feira, 30, o 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) recebeu um novo veículo Toyota Corolla Cross, que será utilizado no policiamento ostensivo em Três Passos.

A aquisição da viatura foi viabilizada por meio da colaboração de empresários locais que aderiram ao Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (PISEG), uma iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que permite a destinação de parte do ICMS devido para investimentos na área da segurança pública.

Esse reforço representa um importante avanço nas ações de patrulhamento e resposta rápida da Brigada Militar, contribuindo para o combate à criminalidade e para a promoção da segurança da comunidade.

O 7º BPM agradece o apoio dos empresários de Três Passos, que, mais uma vez, demonstraram seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população local.

Comunicação Social – 7º BPM