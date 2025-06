Inscrições para o programa Partiu Futuro - Jovem Aprendiz Escolas Técnicas estão abertas até 9 de junho

A edição 2025 do Programa Partiu Futuro - Jovem Aprendiz Escolas Técnicas está com inscrições abertas até 9 de junho. As vagas de aprendizagem profissional encontram-se disponíveis para os estudantes de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio da Rede Estadual, que terão a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho conciliando a formação teórica das escolas com a prática em empresas parceiras.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição , disponível na página do programa . O processo seletivo será destinado para compor o Banco de Candidatos.

Podem se inscrever estudantes entre 14 e 23 anos, regularmente matriculados e mantendo frequência escolar nas séries e nos cursos das instituições de ensino participantes. O limite máximo de idade não se aplica a pessoas com deficiência (PcD).

Diferentemente de estágios, os jovens aprendizes são registrados em um contrato especial na Carteira de Trabalho, assegurando os direitos trabalhistas – como vale-transporte, férias remuneradas após 12 meses e recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A remuneração também é calculada a partir do valor-hora do salário mínimo e da carga horária realizada.

A formação técnica conta como parte da carga horária teórica exigida pelo currículo, enquanto as empresas parceiras assumem a responsabilidade pela capacitação prática. As vagas contemplam sete escolas estaduais de Porto Alegre, Guaíba, São Leopoldo, Capão da Canoa, Esteio, Portão e Canoas.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Relação das escolas

Colégio Estadual Professor Elmano Lauffer Leal (Porto Alegre): técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio (2º ano);

(Porto Alegre): técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio (2º ano); Instituto Estadual de Educação Gomes Jardim (Guaíba): técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio (2º ano);

(Guaíba): técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio (2º ano); Escola Técnica Estadual Frederico Guilherme Schmidt (São Leopoldo): t écnico em Eletromecânica e Técnico em Eletrotécnica Integrados ao Ensino Médio (2º ano);

écnico em Eletromecânica e Técnico em Eletrotécnica Integrados ao Ensino Médio (2º ano); Instituto Estadual Riachuelo (Capão da Canoa): t écnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (2º ano);

écnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (2º ano); Escola Técnica Estadual Bernardo Vieira de Mello (Esteio): t écnico em Logística Integrado ao Ensino Médio (2º ano);

écnico em Logística Integrado ao Ensino Médio (2º ano); Escola Técnica Estadual de Portão (Portão): t écnico em Contabilidade, Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Informática Integrados ao Ensino Médio (2º e 3º anos);

écnico em Contabilidade, Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Informática Integrados ao Ensino Médio (2º e 3º anos); Escola Estadual de Ensino Médio Bento Gonçalves (Canoas): t écnico em Administração Integrado ao Ensino Médio (2º e 3º anos).

Processo de inscrições

Como forma de ampliar a inclusão, a classificação dos inscritos ocorrerá de acordo com critérios que priorizam jovens em situação de vulnerabilidade social. O processo leva em consideração a inscrição no CadÚnico, autodeclaração racial e condição de pessoa com deficiência.

As inscrições darão origem a uma lista de candidatos, que serão encaminhados posteriormente para as vagas de aprendizagem, respeitando a ordem de priorização. O banco de candidatos terá validade de um ano, e as vagas serão ofertadas conforme a demanda das empresas parceiras e a área de formação técnica dos alunos.

O programa é uma iniciativa do Gabinete de Projetos Especiais do Gabinete do Vice-Governador, executado pela Secretaria da Educação (Seduc) por meio da Superintendência da Educação Profissional (Suepro).

Cronograma

Período de inscrições: até 9 de junho

Divulgação do resultado preliminar: 16 de junho

Prazo para recursos: até 17 de junho

Resultado final: 20 de junho

Encaminhamento para vagas: a partir de 23 de junho