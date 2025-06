A unidade contará com equipe completa, oferecendo cuidado e acolhimento a quem mais precisa.

Nos meses de junho e julho, o Posto de Saúde estará aberto aos sábados pela manhã, com atendimento exclusivo para casos de urgência e emergência.

