Profissionais de saúde se qualificam para fortalecer cuidado com crianças e famílias

Nos dias 29 e 30 de maio, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Derrubadas participaram de uma capacitação regional em Frederico Westphalen. O evento reuniu representantes dos municípios pertencentes à 2ª e à 15ª Coordenadorias Regionais de Saúde, com o objetivo de qualificar o cuidado integral à criança e à família.

A formação abordou temas essenciais como primeira infância, masculinidades, desigualdades de gênero, paternidade ativa e pré-natal do parceiro, promovendo reflexões e estratégias para o fortalecimento das políticas públicas de saúde.

O município de Derrubadas foi representado pela psicóloga Bruna Kaufmann, pela nutricionista Adriane Homa e pela enfermeira Vera Kuntz, que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS), por meio dos programas Rede Bem Cuidar e Primeira Infância Melhor (PIM).

A participação na capacitação reforça o compromisso do município com a qualificação contínua das equipes de saúde e com ações que incentivam o envolvimento familiar desde os primeiros cuidados com a gestação e a infância.