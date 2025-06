Frio agrava infecções respiratórias e Vista Gaúcha reforça apelo à vacinação

Com a chegada do frio, Vista Gaúcha tem registrado um aumento expressivo nos atendimentos por infecções respiratórias. O cenário acende um alerta sobre a importância da vacinação contra a gripe, especialmente diante da baixa adesão da população à campanha de imunização.

A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 90% de cobertura vacinal, mas o município ainda está longe desse objetivo. Segundo o secretário municipal de Saúde, Ivair Gonçalves Vieira, a maioria dos pacientes atendidos recentemente não havia tomado a vacina.

“Conversei com o doutor Emerson, que atua no pronto atendimento do hospital, e ele confirmou o aumento nos casos. A maior parte das pessoas que estão procurando atendimento não se vacinou, mesmo com a vacina disponível nas unidades de saúde”, relatou.

A preocupação também é compartilhada pela equipe de enfermagem. A enfermeira responsável pela sala de vacinas, Paula Lamperth Vargas, reforça que a vacina está disponível para toda a população, independentemente de fazer parte dos grupos prioritários.

“Quem ainda não se vacinou pode procurar as unidades da Sede ou de Bom Plano. A imunização é uma forma de cuidar da própria saúde e da saúde da família”, destacou.

Ela também chamou atenção para o crescimento dos casos respiratórios nas últimas semanas. “A vacina é essencial para evitar agravamentos, especialmente entre os mais vulneráveis”, alertou Paula.

Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que o mês de maio de 2025 teve o maior número de internações por doenças respiratórias no Rio Grande do Sul dos últimos três anos, o que reforça o impacto das baixas temperaturas na saúde pública.

A campanha de vacinação contra a gripe segue ativa em Vista Gaúcha, com doses gratuitas disponíveis para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a prevenção neste período do ano é fundamental para reduzir a sobrecarga no sistema de saúde e proteger toda a comunidade.

Com informações da Rádio A Verdade