Hospital Unimed Noroeste/RS é homenageado pelos 20 anos de atuação regional

Há duas décadas o Hospital Unimed Noroeste/RS vem se consolidando como referência macrorregional em saúde, atendendo com excelência clientes e sendo um local qualificado para atuação de médicos cooperados e demais profissionais. Em reconhecimento à sua trajetória de compromisso e acolhimento, a instituição foi uma das homenageadas durante a Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Ijuí, realizada na noite desta segunda-feira, 2.

Representando a Unimed Noroeste/RS na solenidade, estavam presentes o presidente do Conselho de Administração, médico Volnei Santos Malheiros, o gerente Hospitalar, Günter Melchiors, e colaboradores da instituição. A proposição de homenagem partiu do vereador Eliezer Luginski, que destacou a importância do Hospital para a comunidade regional. “É um local onde somos bem acolhidos, onde percebemos o compromisso com os atendimentos e com a forma como os profissionais atuam”, ressaltou.

Em sua fala, o presidente do Conselho de Administração da Unimed reforçou o papel estratégico do Hospital no fortalecimento do sistema cooperativo e na promoção da saúde. “Hoje temos o compromisso de dar continuidade ao sonho dos profissionais que, há 20 anos, deram os primeiros passos para a construção do complexo hospitalar”, afirmou Malheiros. Ele também destacou os expressivos números de atendimentos no primeiro semestre de 2025, até o momento. “Foram mais de 16 mil consultas no Pronto Atendimento, aproximadamente 5 mil cirurgias realizadas, cerca de 300 nascimentos e 300 mil exames laboratoriais. Esses números reforçam a relevância do trabalho desenvolvido pelo Hospital Unimed Noroeste/RS”, concluiu.

Em seu vigésimo ano de funcionamento, o Hospital segue com projetos de ampliação da estrutura física e contínuos investimentos em tecnologia de ponta. Além disso, mantém o foco na qualificação contínua de sua equipe multiprofissional, reafirmando o compromisso com um atendimento cada vez mais humanizado e de alta qualidade.

Além do Hospital Unimed Noroeste/RS, outras três entidades receberam homenagem na Sessão Solene: o Hospital de Clínicas Ijuí (HCI), pelos 90 anos de fundação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelos serviços prestados à comunidade, e a Liga de Combate ao Câncer de Ijuí, pelo amparo às pessoas em tratamento oncológico.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)