Programa Panorama Agrícola lança série especial de podcasts sobre mel catarinense

O Programa Panorama Agrícola lançou a série especial de podcasts Saberes e Sabores do Mel Catarinense. Com a proposta de divulgar a Feira do Mel de Santa Catarina, que inicia nesta quarta-feira, dia 4 de junho, a produção de cinco episódios abrange temas que vão desde a organização do evento e as ações da Epagri no setor até curiosidades sobre o mundo das abelhas, a produção catarinense do produto e as mais recentes pesquisas sobre o mel e seu uso na gastronomia.

No episódio de estreia, Para além da colmeia: a Feira do Mel de SC, o ouvinte conhece a história e a importância cultural, econômica e gastronômica do mel catarinense. O programa destaca a 24ª edição da Feira, que vai até sábado, dia 7 de junho, no Largo da Alfândega, em Florianópolis, com foco na valorização da produção local, aproximação entre produtores e consumidores, bem como a promoção do consumo de mel no cotidiano. O entrevistado é Agenor Sartori Castagna, presidente da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores (FAASC), que relembra a evolução da feira desde o ano 2000 e apresenta as atividades educativas e culturais programadas para o evento.

O segundo episódio, O mundo das abelhas, aborda a importância desses insetos para a vida no planeta. Muito além de produtoras de mel, a abelhas formam colônias altamente organizadas, comunicam-se por meio de danças e são responsáveis por boa parte dos alimentos que chegam à nossa mesa, graças à polinização. Quem releva este universo é o pesquisador André Sezerino, da Estação Experimental da Epagri em Caçador, que compartilha curiosidades sobre o comportamento desses insetos, o funcionamento das colmeias e os desafios que enfrentam na atualidade.

O episódio Cadeia produtiva do mel em Santa Catarina, terceiro da série, traça um panorama da produção no estado. O apicultor Joel de Souza Rosa, de São Joaquim, relata sua conexão com as abelhas e o cuidado artesanal que resulta em méis únicos da Serra catarinense. Já a pesquisadora Cíntia Uller Gómez, da Epagri/Cepa, traz números e análises sobre produção e exportação . Em 2023, Santa Catarina produziu mais de 4.200 toneladas de mel e, em 2024, exportou quase US$14 milhões, com destaque para os mercados dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha.

Riqueza científica e gastronômica

Já o quarto episódio da produção, intitulado Do laboratório à cozinha, destaca a riqueza do mel catarinense sob a ótica científica e gastronômica. A professora Ana Carolina de Oliveira Costa, da UFSC, fala sobre as pesquisas com méis nativos, revelando diferenças em origem, composição, cor, sabor e textura. Na culinária, o chef Edu Bacon conta como conheceu o mel de melato da bracatinga e passou a valorizá-lo como ingrediente em suas receitas. Ele ressalta o valor cultural e sensorial dos méis catarinenses, que serão apresentados em workshops e degustações durante a Feira.

No último episódio, As ações da Epagri nas áreas de apicultura e meliponicultora, o coordenador estadual da área e também coordenador da Feira do Mel, Rodrigo Durieux da Cunha, apresenta as iniciativas da Empresa no setor. Ele comenta sobre o trabalho de orientação aos produtores, manejo e alimentação das abelhas, além do apoio a eventos e outras atividades voltadas ao fortalecimento da apicultura e meliponicultura no estado.

Ouça aqui a playlist com os cinco episódios da série Saberes e Sabores do Mel Catarinense.

Serviço

O quê: 24ª Feira do Mel de Santa Catarina

Quando: 4 a 7 de junho, o Largo da Alfândega, em Florianópolis

Onde: Largo da Alfândega, no Centro de Florianópolis

Realização: FAASC, Epagri, Prefeitura de Florianópolis e Secretaria da Agricultura e Pecuária de SC

Por: Maykon de Oliveira Bento, jornalista bolsista da Epagri/Fapesc