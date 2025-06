Semana Integrada valoriza profissionais da enfermagem e reforça papel estratégico na saúde

Nos dias 28 e 29 de maio, profissionais da enfermagem participaram da XVI Semana da Enfermagem do Hospital Santo Antônio (HSA) e da I Semana da Enfermagem Integrada entre os Serviços de Saúde de Tenente Portela. Com o tema “Práticas em enfermagem nos múltiplos cenários de atuação que promovem a saúde no planeta”, o evento proporcionou reflexões sobre os desafios contemporâneos da profissão e o fortalecimento das práticas intersetoriais.

A programação teve início na tarde do dia 28, no auditório do HSA, com relatos emocionantes de profissionais que atuaram diretamente nas recentes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Os depoimentos evidenciaram a importância da enfermagem em contextos de emergência, ressaltando o comprometimento técnico e humano dos trabalhadores da linha de frente.

No dia 29, o foco foi a integração entre os serviços de saúde. Representantes da rede local participaram de uma mesa-redonda que abordou a articulação entre instituições e o papel de cada setor na promoção da saúde planetária — conceito que valoriza o cuidado com a saúde humana em equilíbrio com os ecossistemas.

Encerrando a programação, os profissionais mais antigos da área foram homenageados com uma lembrança simbólica, em reconhecimento à sua trajetória de dedicação e contribuição ao cuidado com a comunidade.

A iniciativa foi promovida pelo Hospital Santo Antônio, em parceria com a Prefeitura de Tenente Portela e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). Estiveram presentes no evento o prefeito Rosemar Sala, a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, a presidente do HSA, Mirna Braucks, além de representantes da equipe hospitalar, do Executivo municipal e da Saúde Indígena.

A Semana Integrada reforçou o papel estratégico da enfermagem no fortalecimento do sistema público de saúde e destacou a importância da valorização profissional e da atuação colaborativa entre os diferentes serviços.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela