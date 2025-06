Gestão municipal comemora repasse de emenda parlamentar para a saúde

A Administração Municipal de Miraguaí celebra a conquista de mais uma emenda parlamentar destinada ao município. O ex-vereador Leandro Baptista Hass, o Moiso, oficializou nesta semana a indicação de uma emenda no valor de R$ 200 mil, de autoria do deputado federal Afonso Motta (PDT/RS), voltada ao custeio da área da saúde para o exercício de 2025.

Moiso entregou o ofício da indicação diretamente ao prefeito Leonir Hartk (Neco) e ao vice-prefeito Ricardo Fink, reforçando o compromisso de continuar colaborando com o desenvolvimento de Miraguaí. Segundo ele, a articulação com o deputado Motta visa garantir investimentos que impulsionem o progresso do município.

Durante seu mandato como vereador, Moiso também foi responsável por intermediar recursos destinados à reforma do ginásio municipal de esportes, no valor de R$ 200 mil, repassados em 2024. A obra está em andamento e contempla, entre outras melhorias, a construção de uma nova quadra esportiva.

Além disso, foi confirmado nesta semana o repasse de R$ 100 mil, também proveniente de emenda do deputado Afonso Motta, para aplicação imediata na saúde — verba que havia sido solicitada ainda em 2024 pelo então vereador.

O prefeito Neco agradeceu publicamente o apoio recebido e destacou a importância de parcerias com lideranças políticas comprometidas com a comunidade. O vice-prefeito Ricardo, por sua vez, reforçou o empenho da gestão municipal na busca por novos recursos. “Seguimos firmes na luta por melhorias e investimentos. Cada conquista como essa fortalece nosso trabalho e traz benefícios reais para a população de Miraguaí”, afirmou.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7