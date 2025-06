Hospital Santo Antônio recebe visita e anúncio de emenda parlamentar de R$ 300 mil

Na tarde de sexta-feira, 30 de maio, o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, recebeu a visita do vice-prefeito Claudenir Scherer, acompanhado de Claudinho Pereira e Lauro Brun, integrantes da coordenação local do partido.

Os visitantes foram recepcionados pela presidente do hospital, Mirna Braucks, e pelo assessor da presidência, Leonardo Hartk. Durante o encontro, foi realizada a entrega oficial da designação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil, destinada à instituição pela deputada federal Maria do Rosário.

O recurso será investido em melhorias nos serviços de saúde oferecidos pelo hospital, com impacto direto na qualidade do atendimento aos pacientes do município e da região.

A direção do Hospital Santo Antônio expressou agradecimento à deputada pelo compromisso com a saúde pública, e também aos representantes locais pelo apoio e articulação que viabilizaram a conquista da emenda.

A iniciativa reforça a importância da colaboração entre os poderes públicos e instituições hospitalares para o fortalecimento do sistema de saúde e a promoção do bem-estar da comunidade.