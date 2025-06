Município recebe R$ 100 mil em emenda para a saúde

Na quinta-feira, 5, o prefeito Valcier Balestrin recebeu, em seu gabinete, a visita do senhor Elói Poltronieri, assessor do deputado federal Alexandre Lindenmeyer. Acompanhado da vice-prefeita Patrícia Mantelli e dos vereadores Márcio Cocenski e Vilmar Ribeiro da Silva, o prefeito participou da entrega oficial do ofício referente à emenda parlamentar destinada à área da saúde, no valor de R$ 100 mil.

A emenda foi viabilizada por meio do gabinete do deputado federal Alexandre Lindenmeyer. A Administração Municipal agradeceu pela destinação dos recursos, que deverão contribuir para o fortalecimento dos serviços de saúde no município.