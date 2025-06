Leite anuncia mais R$ 112 milhões para hospitais e municípios pelo programa Inverno Gaúcho com Saúde 2025

Com investimento total de R$ 133,1 milhões, o programa Inverno Gaúcho com Saúde 2025 recebeu, nesta segunda-feira (9/6), um novo aporte de R$ 112,6 milhões, anunciado pelo governador Eduardo Leite e pela titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann. A iniciativa tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento hospitalar e reforçar a atenção primária durante os meses de maior incidência de doenças respiratórias. O valor anunciado se soma aos R$ 20,5 milhões divulgados no início de maio.

Do total anunciado, R$ 100 milhões são destinados a hospitais, sendo R$ 60 milhões para criação de 400 novos leitos clínicos, de suporte ventilatório e de tratamento intensivo, e R$ 40 milhões para custeio e aquisição de materiais hospitalares e de medicamentos.

Leite reafirmou o compromisso e a preocupação do governo do Estado com a Saúde e os desafios enfrentados nos municípios. “O desafio é grande na ponta, por isso estamos aportando esses valores e queremos ir além”, afirmou o governador. “Ao longo dos últimos anos, ajustamos as contas do Estado e evoluímos muito na jornada da Saúde, colocando os pagamentos em dia e fazendo investimentos. Sabemos que ainda existem problemas e desafios, mas saúde é prioridade e vamos avançar”, acrescentou.

Arita elogiou os resultados alcançados com o programa Assistir. “Boa parte das pessoas que trabalham na área sabem como o Assistir, a partir de critérios objetivos, valorizou a entrega que os hospitais fazem de serviços para a população, sem deixar de olhar os diferentes aspectos", disse. "O grande ganho produzido foram os ambulatórios de especialidades, que já se aproximam de um milhão de consultas ofertadas. E nossa maior demanda hoje é justamente podermos ter mais ambulatórios em todo o Estado”, destacou.

Municípios terão reforço de R$ 12,6 milhões na atenção primária

Um reforço de R$ 12,6 milhões também será repassado aos municípios, com o objetivo de ampliar as ações de equipes das unidades básicas de saúde (UBSs), com foco em estratégias de imunização. O recurso será distribuído conforme a população de cada cidade:

Até 5.000 habitantes (237 municípios): R$ 10 mil cada – total R$ 2,37 milhões

De 5.001 a 10.000 habitantes (98): R$ 20 mil cada– total R$ 1,96 milhão

De 10.001 a 50.000 habitantes (119): R$ 30 mil cada– total R$ 3,57 milhões

De 50.001 a 100.000 habitantes (24): R$ 60 mil cada– total R$ 1,44 milhão

De 100.001 a 250.000 habitantes (13): R$ 120 mil cada– total R$ 1,56 milhão

De 250.001 a 500.000 habitantes (5): R$ 240 mil cada– total R$ 1,2 milhão

Mais de 500.000 habitantes (1): R$ 500 mil cada – total R$ 500 mil

Total: R$ 12,6 milhões

O governador destacou que, apesar dos desafios, a Saúde é prioritária e que o Estado vai seguir avançando na área -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Programa já soma R$ 133 milhões em investimentos

O anúncio desta segunda complementa um primeiro aportede R$ 20,8 milhões feito a todos os municípios gaúchosno último mês de maio. Desse total, R$ 13,65 milhões foram para ações na atenção primária, como ampliação de horários nas UBSs e contratação de profissionais.

Outros R$ 7,15 milhões foram destinados ao reforço das unidades de pronto atendimento (UPAs), com repasses entre R$ 70 mil e R$ 150 mil, conforme critérios técnicos e necessidades locais. Esses valores estão sendo pagos em duas parcelas: metade em 30 de maio e a outra em 30 de junho.

Programa SUS Gaúcho

Voltado à qualificação dos atendimentos em saúde no Rio Grande do Sul, o programa SUS Gaúcho reúne ações para reduzir o tempo de espera por procedimentos, complementar a tabelaSistema Único de Saúde (SUS) e ampliar os recursos destinados à urgência e à emergência, além de reforçar o apoio a hospitais públicos. O programa também prevê a expansão dos ambulatórios de especialidades.

Com aportes extras provenientes de recursos próprios do Tesouro do Estado, o governo estadual vai implementar uma tabela complementar, com o objetivo de reduzir a defasagem nos valores pagos por procedimentos e consultas no âmbito do SUS.

Investimento obrigatório

Durante o evento, Leite e Arita deram esclarecimentos sobre o percentual mínimo de investimentos do governo estadual na área da saúde. Segundo o governador, acordos com o Ministério Público (MP)estão em andamento para que o Rio Grande do Sul atinja, de forma gradual, o mínimo de 12% previsto para a destinação de recursos ao setor. A meta do governo é que os investimentos em saúde alcancem esse percentualaté 2031, o que permitirá um acréscimo de mais de R$ 6 bilhões no orçamento da área.

"Ao longo dos últimos anos, pagamos dívidas de R$ 1,1 bilhão acumuladas em governos passados na saúde. Não deixamos mais atrasar e investimos mais de R$ 900 milhões na área. Agora queremos dar mais um passo com esse avanço no financiamento", garantiu o governador.

Santa Casa recebe novos equipamentos de hemodinâmica

Leite e a titular da SES também conheceram os novos angiógrafos adquiridos pela Santa Casa com recursos estaduais. Foram repassados R$ 5,4 milhões para a compra e instalação de dois aparelhos que permitirão a realização de cateterismo diagnóstico e terapêutico. O governador anunciou ainda um novo investimento de R$ 5,5 milhões para a compra de um aparelho de ressonância magnética.

Os equipamentos beneficiarão pacientes do Hospital São Francisco e do Hospital da Criança Santo Antônio, ampliando a assistência cardiovascular de média e de alta complexidades pelo SUS. O angiógrafo é essencial para diagnósticos precisos e planejamento de intervenções cirúrgicas no sistema cardiovascular.

O provedor da instituição, Alfredo Englert, ressaltou a importância dos equipamentos de angiografia, que já são usados para atendimento nos hospitais desde fevereiro deste ano. Segundo ele, a aquisição contribuiu de forma significativa para a ampliação do acesso e qualificação do cuidado com os pacientes, em especial aqueles atendidos por meio do SUS, que correspondem a 62% do total de atendimentos.