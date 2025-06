Carro apedrejado na ERS-330 levanta alerta para motoristas

Com informações da Rádio Líder

Moradores de Miraguaí que transitavam pela ERS-330, na noite de segunda-feira, 09, tiveram seu veículo apedrejado, resultando em danos significativos. O incidente ocorreu entre o km 10 e a localidade de Gamelinhas, no trecho entre Miraguaí e Tenente Portela.

