Com apenas 22% de cobertura, Rio começa vacinação volante contra gripe

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) inicia nesta terça-feira (10) a vacinação volante em apoio a algumas cidades fluminenses com a finalidade de sensibilizar a população e melhorar a cobertura vacinal contra o vírus da Influenza, que transmite a gripe.

Inicialmente, caminhões volantes visitarão os seis municípios do estado que não atingiram sequer 10% de cobertura vacinal. Até o dia 4 de julho, as cidades de Duque de Caxias, Queimados, Japeri, Três Rios e Paraíba do Sul vão receber o caminhão da secretaria, que ficará em cada município por dois dias.

Confira o calendário:

10/06, Centro - Magé

11/06, Piabetá - Magé

12/06, Pça Nossa Senhora da Conceição - Queimados

13/06, C.F Miguel Luiz de Carvalho, Estrada das Pianas, s/n, Eldorado - Queimados

16/ e 17/06, Praça Wendel Coelho, Engenheiro Pedreira - Japeri

24/06, Pça São Sebastião, Centro - Três Rios

25/06, Pça Arsonval Macedo, Rua Professor Murteira, Vila Isabel - Três Rios

26/06, Pça da Matriz, Rua da Matriz, 186, Stª Cruz da Serra - Duque de Caxias

27/06, Pça do Sossego, Pantanal, R. Gen. Roca, 736-792, Vila São José - Duque de Caxias

03 e 04/07, Praça Garcia, s/nº, Centro - Paraíba do Sul

Mortes

Desde o início do ano, até o dia 3 de junho, o estado contabilizava 6.277 internações e 476 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em consequência de infecções graves.

Em relação à semana anterior, os números representam aumento de 3,44% nas internações e 1,7% nos óbitos.

Imunização

De acordo com a secretária estadual de Saúde Claudia Mello, até o momento apenas 22,28% do público-alvo foi protegido contra a Influenza . A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% desta parcela da população.

"Para melhorar esses índices, toda semana nossa unidade móvel vai estacionar em áreas de grande circulação de pessoas de dois municípios para que possamos ajudá-los a alavancar esta cobertura", disse a secretária.

Apesar de parecer simples, as síndromes respiratórias causadas por Influenza podem se agravar e causar a morte, especialmente da população mais vulnerável, que são idosos e crianças .

Seis cidades do Estado ainda não atingiram sequer 10% de cobertura vacinal. Em outros 25 municípios, o percentual varia de 10% a 20%; em 35 municípios, a cobertura vai de 21% a 30%; em 17 cidades, a cobertura vacinal está entre 31% e 40%; e em nove, a variação atinge entre 41% e 50%.

De acordo com a secretaria, a meta de cobertura vacinal contra a Influenza vem avançando, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido.

O subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, Mário Sérgio Ribeiro, destacou a necessidade de atenção especial, dentro do público-alvo, para idosos, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto) e crianças.