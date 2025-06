Emenda parlamentar beneficia agricultura em Barra do Guarita com novo caminhão

No sábado, 7, o prefeito Valcier Balestrin e a vice-prefeita Patrícia Mantelli, acompanhados de Charlei Mantelli, representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) na Região Noroeste, receberam um ofício de emenda parlamentar do deputado federal Elvino Bohn Gass. O documento oficializa a destinação de um caminhão distribuidor de resíduos líquidos, avaliado em R$ 674.317,00, para o município.

A aquisição do veículo atende a uma demanda da administração municipal e é esperada para contribuir com os serviços prestados aos agricultores de Barra do Guarita.

A administração municipal expressa agradecimento aos envolvidos no processo e ao apoio recebido dos deputados.