Polícia Civil promove ações de prevenção com estudantes em Tenente Portela e Chiapetta

Na manhã desta terça-feira, 10, a Polícia Civil, por meio da equipe do Papo de Responsa da 22ª Região Policial, realizou encontros com alunos e professores em Tenente Portela e Chiapetta, abordando temas voltados à prevenção e conscientização juvenil.

Em Tenente Portela, a atividade ocorreu na Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju, onde o policial civil Rodrigo Santos Gediel conversou com aproximadamente 115 alunos do ensino fundamental e médio e cinco professores. Entre os assuntos abordados estavam: ocupação do tempo, ato infracional, uso de drogas, escolhas, ações e consequências.

Já em Chiapetta, a delegada de polícia Cristiane de Moura e Silva Braucks promoveu um diálogo com cerca de 120 alunos e professores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Professora Lorette Fanck e Haydee Chiapetta. A conversa incluiu temas como: projeto de vida, impacto das escolhas no futuro, bullying, ato infracional, drogas, e responsabilidade pelas próprias ações.

O Papo de Responsa é um programa de prevenção da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com foco na aproximação com a comunidade, especialmente com jovens e adolescentes, promovendo reflexão e cidadania por meio do diálogo.

Polícia Civil — para servir e proteger.