Rota Turística Costa Azul, em Santa Catarina, vai a sanção

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou, nesta terça-feira (10), projeto que cria a Rota Turística Costa Azul para estimular atividades turísticas em Santa Catarina. O projeto, da Câmara dos Deputados, recebeu voto favorável do relator, senador Jorge Seif (PL-SC) e agora segue para sanção.

O PL 2.154/2022 cria a rota turística entre os municípios de Barra Velha, Balneário Piçarras, Penha e Navegantes, localizados no litoral norte catarinense.

O objetivo é estimular o turismo cultural, histórico, religioso, gastronômico, de praia, de esportes náuticos e de natureza. De acordo com o projeto, a estruturação, a gestão e a promoção dos atrativos turísticos da Rota Turística Costa Azul receberão o apoio dos programas oficiais destinados ao fortalecimento da regionalização do turismo.

Para Seif, a criação da rota é uma oportunidade de integrar as atrações das cidades, que contam com praias de rara beleza natural, equipamentos culturais, estrutura para ecoturismo e esportes de aventura, festivais gastronômicos e com o maior parque temático da América Latina.

— Uma vez estabelecida a Rota Turística Costa Azul, poderão ser estabelecidas estratégias comuns de promoção entre os municípios integrantes, aprofundando a integração entre as atrações turísticas da região. Trata-se de um apoio muito importante e efetivo que o poder público pode fornecer aos empreendedores e trabalhadores catarinenses, já que o turismo tem a capacidade de movimentar inúmeros setores da economia.