AVISO DE PAUTA: Dia de Campo SC+Arroz apresenta inovações para a rizicultura sustentável no estado

Confirmação de presença e inscrições: Escritórios locais da Epagri ou pelo WhatsApp (47) 99957-2608 até a véspera do evento

O que: 1º Dia de Campo SC+Arroz Quando: 11 de junho, quarta-feira Horário: A partir das 8h Local: Propriedade do produtor Ademir Corrêa – Rio das Pompas, Pouso Redondo (SC)

O Dia de Campo SC+Arroz reúne agricultores, técnicos, instituições de ensino e pesquisa, empresas do setor e lideranças do agronegócio regional.

O evento tem como objetivo apresentar tecnologias, estratégias de manejo e inovações para promover o desenvolvimento sustentável da produção de arroz em Santa Catarina. A programação inclui visita a quatro estações de campo com foco em ferramentas de apoio ao planejamento agrícola, manejo de entressafras, gestão de recursos hídricos e demonstrações técnicas.

A Epagri, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Pouso Redondo e a Associação de Rizicultores de Pouso Redondo, promove o 1º Dia de Campo SC+Arroz, na próxima quarta-feira, dia 11 de junho, em Pouso Redondo.

