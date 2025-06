Plenário confirma embaixadora brasileira na Sérvia

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (10), a indicação da diplomata Maria Clara de Abreu Rada para ser a nova embaixadora do Brasil na Sérvia. Ela vai acumular o cargo com a chefia da representação brasileira em Montenegro ( MSF 6/2025 ). Foram 40 votos a favor e apenas um contrário.

O nome de Maria Clara Rada já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) em 7 de maio . A indicação da diplomata foi relatada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA).

Ministra de primeira classe, Maria Clara nasceu em 1966 e ingressou no Itamaraty em 1994. Já serviu em Tóquio, Buenos Aires, Budapeste e Tirana. Ela é formada em ciências econômicas pela Universidade de Brasília (UnB).