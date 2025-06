Na segunda-feira, 09, o prefeito Valcier Balestrin recebeu em seu gabinete membros da Executiva Municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) para formalizar a entrega do ofício referente à emenda parlamentar no valor de R$ 120.000,00, destinada ao município pelo deputado federal Pompeo de Mattos.

O recurso será aplicado na área da saúde, com o objetivo de qualificar ainda mais o atendimento prestado à população de Barra do Guarita.