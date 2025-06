Inscrições abertas para o programa Troca-Troca de semente de milho

Com informações da Planeta FM 102.7

De acordo com a Secretaria da Agricultura, não serão aceitas inscrições por telefone ou WhatsApp, e não poderão se inscrever produtores inadimplentes com o município. O número de pedidos será limitado a duas sacas por bloco de produtor.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.