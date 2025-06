Marcos Rogério pede que governador negocie liberação da BR-364 em Rondônia

O senador Marcos Rogério (PL-RO) cobrou a mediação do governador de Rondônia, Marcos Rocha, para a liberação da rodovia BR-364. A estrada foi bloqueada por produtores rurais próximo ao município de Cujubim (RO), a 159 quilômetros de Porto Velho. Entre outras reivindicações, os manifestantes pedem a revogação do decreto que a Estação Ecológica Soldado da Borracha.

Em pronunciamento no Plenário do Senado nesta terça (10), Marcos Rogério afirmou que a BR-364 é a única rodovia de acesso à Região Norte do país. Segundo o parlamentar, a área decretada como de reserva ambiental é ocupada há décadas por famílias que, em alguns casos, contam inclusive com títulos de propriedade da terra. Ele questionou também a criação de outras reservas no estado.

— A consequência de tudo isso é que agora está havendo o bloqueio da BR-364. É um grito desesperado daqueles que estão nessas áreas pedindo por socorro, clamando por socorro, clamando por providências daqueles que têm a possibilidade de mediar o entendimento. Eu queria fazer um apelo às autoridades de Rondônia, para que possam fazer a mediação. Acho que o governador, que lá atrás disse que ia resolver, tem que chamar para si a responsabilidade e mediar essa situação que hoje está causando intranquilidade nos rondonienses — disse o parlamentar.