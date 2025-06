Motta defende políticas públicas que valorizem o setor de transporte de cargas

“A Câmara dos Deputados, por meio da Comissão de Viação e Transportes, tem atuado de forma permanente para ouvir os agentes do setor, formular propostas legislativas eficazes e buscar soluções que garantam equilíbrio, eficiência e desenvolvimento para a logística brasileira”, disse Motta.

Demandas e desafios Em seu discurso, Motta afirmou ainda que discutir as demandas e desafios do setor é fundamental para o futuro da logística nacional. Segundo ele, é importante pensar em infraestrutura adequada, estradas seguras, investimentos sustentáveis e na valorização dos profissionais da área.

Ele participou da abertura do 24º Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas, promovido pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a construção de políticas públicas que valorizem e fortaleçam o setor de transporte de cargas no Brasil. Motta afirmou que é preciso construir um transporte rodoviário mais eficiente, seguro e justo para todos os brasileiros.

