Hospital Santo Antônio recebe indicação de emenda parlamentar de R$ 200 mil

O Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, foi contemplado com uma emenda parlamentar de custeio no valor de R$ 200 mil, destinada pelo senador Luis Carlos Heinze.

A informação foi repassada ao hospital pelo assessor parlamentar Edemar Schonwald e pelo presidente do Partido Progressista de Tenente Portela, Heitor Furini, reforçando o compromisso com a promoção da saúde no município.

A direção do Hospital agradeceu o apoio recebido e destacou que o recurso contribuirá para a manutenção e qualificação dos serviços prestados à comunidade.