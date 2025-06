Festa Junina é confirmada e escolas definem funcionamento no recesso

Na manhã de quarta-feira, 11, diretores das redes municipal e estadual de ensino participaram de reuniões no Centro Cultural de Tenente Portela, com pautas voltadas à organização das atividades escolares.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto conduziu o primeiro encontro com os diretores das escolas municipais. Entre os temas discutidos estavam o recesso escolar e o Censo da Educação Básica. Durante o recesso, ficou definido que as Escolas de Educação Infantil funcionarão em regime de atendimento assistencial, das 7h30 às 17h, enquanto as Escolas de Ensino Fundamental permanecerão abertas apenas para atendimento nas secretarias. A organização do Censo Escolar também foi abordada, sendo considerada essencial para o planejamento de políticas e investimentos na rede municipal.

Na sequência, foi realizada uma reunião com os diretores das escolas estaduais, com foco na Festa Junina Municipal, confirmada para o dia 28 de junho, na Praça do Imigrante, das 13h30 às 16h30. O evento contará com apresentações das escolas municipais, estaduais e da APAE, além da venda de comidas típicas. O transporte escolar funcionará normalmente, atendendo todas as rotas.

De acordo com a secretária Irinéia Koch, os encontros reforçam a integração entre as redes de ensino e o compromisso com uma gestão educacional planejada, colaborativa e transparente.

