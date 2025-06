Nova viatura será entregue à Brigada Militar de Tenente Portela nesta quinta-feira

O presidente do GABM, Antonio Luis Ganacini, reforça que a entrega da viatura simboliza o compromisso coletivo com a proteção e o bem-estar dos moradores de Tenente Portela e região.

A aquisição do veículo é resultado de uma iniciativa do Grupo de Apoiadores da Brigada Militar (GABM) — associação privada sem fins lucrativos — e será cedida à corporação em regime de comodato. A ação representa mais um importante avanço para o reforço da segurança pública local, destacando a união entre a comunidade civil, o poder público e a iniciativa privada.

Nesta quinta-feira, 12, às 10h, será realizada a cerimônia oficial de entrega de uma nova viatura policial para o 2º Pelotão / 1ª Companhia / 7º Batalhão de Polícia Militar de Tenente Portela. A solenidade ocorrerá na sede da Brigada Militar, localizada na Rua Tamandaré, nº 94, no Centro da cidade.

