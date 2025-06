Bombeiros Voluntários mobilizam comunidade para doação de sangue

Em apoio à campanha nacional Junho Vermelho, os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela estão organizando uma ação solidária que convida a comunidade a participar de um gesto simples, mas capaz de salvar muitas vidas: a doação de sangue.

A iniciativa acontecerá no dia 28 de junho, com destino ao Hemocentro de Santa Rosa, referência regional na coleta e distribuição de sangue. A saída será organizada a partir da base dos bombeiros em Tenente Portela, com transporte gratuito para os voluntários que se inscreverem.

A campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação regular de sangue, especialmente durante o inverno, quando os estoques tendem a cair significativamente.

Para participar, basta deixar o nome com a equipe na base dos Bombeiros Voluntários. Todos os voluntários serão orientados sobre os critérios para doação e cuidados pré e pós-doação.

A campanha Junho Vermelho foi criada para incentivar a doação de sangue no mês em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue (14 de junho), promovendo solidariedade, empatia e responsabilidade social.