Deputado Alexandre Lindenmeyer destina R$ 100 mil para a saúde

O município de Miraguaí foi contemplado com uma emenda parlamentar de R$ 100 mil, indicada pelo deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT), no Orçamento Geral da União de 2025. O recurso será destinado ao incremento temporário do custeio da atenção primária à saúde, reforçando os investimentos em um setor essencial para a população.

O anúncio oficial foi realizado na quinta-feira, 5, durante encontro na Prefeitura de Miraguaí. O ofício foi entregue ao prefeito Leonir Hartk (Neco), com a presença do assessor parlamentar Elói Poltronieri. O momento foi marcado por agradecimentos e reconhecimento ao esforço conjunto entre lideranças locais e o parlamentar.

Segundo o deputado Lindenmeyer, a solicitação do recurso partiu do secretário de Obras, Erno Fenske, e do assessor de imprensa Valdir de Jesus (Papo), que estiveram recentemente em Brasília para tratar de demandas do município. A solicitação também teve apoio do secretário de Esportes, Ademir Gilmar Valk (Baruio), e de outras lideranças locais do Partido dos Trabalhadores (PT).

O prefeito Neco agradeceu a indicação e destacou a atuação das lideranças partidárias na busca constante por recursos. “É uma indicação importante para a área da saúde, que hoje tem à frente o ex-prefeito Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho), que vem prestando um trabalho de muita atenção à nossa população”, ressaltou.

As lideranças do PT também agradeceram ao deputado Lindenmeyer pela sensibilidade em atender prontamente à solicitação, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento e bem-estar dos cidadãos miraguaienses.

A verba deverá fortalecer os serviços de atenção básica, impactando positivamente o atendimento à comunidade e garantindo melhores condições de trabalho às equipes de saúde do município.

Com informações da Planeta FM 102.7