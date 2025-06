Hemocentros do Estado terão atividades especiais no Dia Mundial do Doador de Sangue

Para marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue, o Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs), em Porto Alegre, e os Hemocentros Regionais de Pelotas, Caxias do Sul, Alegrete, Passo Fundo, Santa Rosa e Santa Maria terão atividades especiais no próximo sábado (14/6). Também haverá postos de coleta em Canoas, Camaquã e Tramandaí, além do Hospital de Pronto-Socorro (HPS), em Porto Alegre, para atender doadores. No caso de Passo Fundo, a coleta será externa no município de Não-me-toque.

A data, criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), faz parte do Junho Vermelho, mês dedicado a reforçar a importância da doação regular de sangue. O Hemorgs e os hemocentros regionais, que atuam de forma integrada para manter os estoques abastecidos e garantir o atendimento a hospitais do Estado, vão promover ações de incentivo à doação e de reconhecimento aos doadores.

“É uma data essencial para reconhecer a generosidade de quem doa e reforçar a importância desse gesto que salva vidas todos os dias”, ressaltouJosiane Braga, enfermeira chefe da Seção de Apoio à doação, divisão técnica de hemoterapia do Hemorgs. “A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode fazer a diferença em situações de emergência, tratamentos contínuos e procedimentos de alta complexidade. É simples, segura e pode salvar até quatro vidas com uma única bolsa”, comentou.

Pessoas de 16 aos 69 anos, com 50 quilos ou mais e em boas condições de saúde podem doar. A recomendação da OMS é de que entre 1% e 3% da população seja doadora para suprir as demandas locais. “Neste dia, além de homenagear os doadores, também é um momento de conscientização, pois os estoques de sangue precisam ser mantidos de forma constante para garantir o atendimento a quem mais precisa”, destacou Josiane.

Em Porto Alegre, o Hemorgs estará aberto das 8h às 14h para receber os doadores já agendados. Não há mais vagas para este sábado, mas novas doações podem ser agendadas de forma virtual em todo o Estado .

Locais onde doar neste Junho Vermelho

Hemorgs

Agendamento: online ; telefone (51) 33366755; ou WhatsApp (51) 84054260.

Endereço: Avenida Bento Gonçalves, 3.722, Partenon, Porto Alegre.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.





Hemocentro Regional de Passo Fundo

Agendamento: online ; telefone (54) 3311-5555; ou WhatsApp (54) 984347353.

Endereço: Avenida Sete de Setembro 1.055- Parque da Gare. Passo Fundo.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h45min e das 13h às 15h.



Hemocentro Regional de Pelotas



Endereço: Avenida Bento Gonçalves, 4.569, Fragata, Pelotas. Agendamento: telefone (51) 3288-9193; WhatsApp (53) 98156-1209; ou e-mail [email protected]

Horário: de segunda a sexta, das 08h às 17h30min.





Hemocentro Regional de Santa Maria



Endereço: Alameda Santiago do Chile, 35, Nossa Senhora das Dores, Santa Maria. Agendamentos: telefone (51) 32872549; WhatsApp (55) 984288274; ou e-mail [email protected]

Horário: de segunda a sexta das 8h às 14h.





Hemocentro Regional de Alegrete

Agendamentos: telefone (55) 3120-1093 ; ou e-mail [email protected]

Endereço: Rua Gen. Sampaio, 10, Canudos, Alegrete.

Horário: de segunda a sexta das 8h às 14h.





Hemocentro Regional de Caxias do Sul

Agendamento: telefone (54) 3290-4580; WhatsApp (54) 98418-8487; ou e-mail [email protected]

Endereço: Rua Ernesto Alves, 2.260, Centro, Caxias do Sul. Endereço: Rua Ernesto Alves, 2.260, Centro, Caxias do Sul.

Horário: de segunda a sexta das 8h15 às 16h45min e sábados das 8hs às 12hs.





Hemocentro Regional de Santa Rosa

Endereço: Rua Boa Vista, 401 - Centro, Santa Rosa

Horário: de segunda a sexta das 7h30 às 17h30min.