Comunidade de Tenente Portela entrega nova viatura à Brigada Militar em cerimônia marcada pela união e apoio coletivo

Na manhã desta quinta-feira, 12 de junho, a sede da Brigada Militar de Tenente Portela foi palco de um importante momento para a segurança pública regional: a entrega oficial de uma nova viatura ao 2º Pelotão da 1ª Companhia do 7º Batalhão de Polícia Militar. A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares, membros da comunidade e representantes das instituições que contribuíram para a aquisição do veículo.

A viatura foi conquistada por meio de uma mobilização coletiva liderada pelo Grupo de Apoiadores da Brigada Militar (GABM), associação privada sem fins lucrativos fundada em 2008. Durante sua fala, o presidente do GABM, Antonio Luis Ganacini, destacou a importância da participação comunitária no fortalecimento da segurança pública:

“O Estado não tem orçamento para tudo, nem pessoal suficiente. Por isso, cabe a nós, civis e militares, fazer a nossa parte. O GABM existe exatamente para isso: para apoiar a Brigada Militar”, afirmou Ganacini.

“Agradecemos profundamente aos parceiros de longa data como o Judiciário, Prefeitura, Promotoria, Sicredi, empresários da região e pessoas físicas que acreditaram e investiram nesse projeto.”

Ganacini também lembrou que, ao longo dos anos, o GABM já viabilizou diversas melhorias para a estrutura da Brigada, como aquisição de equipamentos, reformas e uma caminhonete Amarok em 2018. A nova viatura soma-se a esse legado de ações voluntárias e solidárias em prol da segurança pública.

O comandante do 2º Pelotão, Tenente Fabiano Buche, ressaltou o impacto prático da nova viatura para a atuação da Brigada:

“Hoje, o crime anda sobre rodas, e nós também precisamos de mobilidade para agir com rapidez. Essa viatura, que foi adquirida com recursos da nossa própria comunidade e uma emenda parlamentar do deputado Sanderson, será essencial para atender não só Tenente Portela, mas também Miraguaí, Derrubadas, Vista Gaúcha e Barra do Guarita”, explicou o tenente.

“Estamos em uma micro região integrada, e essa viatura será usada de forma estratégica em toda essa área.”

Atualmente, o 2º Pelotão conta com seis viaturas para atender cinco municípios. No entanto, segundo Buche, essa frota muitas vezes se mostra insuficiente, especialmente quando veículos precisam de manutenção, como acontece no momento com uma das viaturas de Portela, que está na oficina.

A terceira fala durante a cerimônia reforçou o simbolismo da entrega:

“A viatura representa a força do cooperativismo, do associativismo, da comunidade unida em prol da segurança. Representa bem-estar social. Mais patrulhamento, mais policiais nas ruas, mais tranquilidade para todos nós”, declarou o representante da comunidade.

“O GABM, com o apoio de entidades como o Judiciário, Sicredi, Prefeitura, iniciativa privada e o Estado do RS, faz a entrega em comodato dessa viatura totalmente equipada para a Brigada.”

A viatura entregue já está equipada com rádio de comunicação, giroflex e identidade visual oficial, prontos para entrar em operação imediata. O veículo representa não apenas um reforço na estrutura da BM, mas também o espírito de colaboração entre comunidade, instituições públicas e empresas.

A cerimônia desta quinta-feira não apenas marcou a entrega de um patrimônio físico à segurança pública, mas celebrou, sobretudo, a capacidade de mobilização e compromisso social da comunidade portelense.