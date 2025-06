Comissão aprova piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas em R$ 10,9 mil

O substitutivo altera a Lei 3.999/61 , que trata do piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas.

A proposta também moderniza as regras de jornada. Foi aprovada uma emenda que estabelece:

Por recomendação do relator, deputado Lucas Ramos (PSB-PE), foi aprovado o Projeto de Lei 765/15 e apensados conforme substitutivo adotado pela Comissão de Saúde.

A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que fixa em R$ 10.991,19 o piso salarial nacional de médicos e cirurgiões-dentistas. O valor, referente a uma jornada mínima de 20 horas semanais (ou 4 horas diárias), será reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

