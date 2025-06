Na Alemanha, Governo do RS participa de reunião com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), estará representado em importantes eventos internacionais nos próximos dias. Em Bonn, na Alemanha, o Estado participará da Conferência de Bonn sobre Mudanças Climáticas, evento promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) que reúne lideranças mundiais.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, participará de uma série de reuniões e de alinhamentos que serão realizados entre 16 e 22 de junho. Uma das agendas mais aguardadas é a reunião com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). O Estado apresentará suas estratégias para promover uma agricultura de baixo carbono e destacará as parcerias firmadas com instituições gaúchas de pesquisa.

“A reunião com a FAO será uma continuidade do encontro realizado na Conferência do Clima de Baku (COP29). São articulações importantes que ocorrem de forma contínua com instituições internacionais, colocando o Estado em posição de destaque nas ações de mitigação, adaptação e resiliência climática. Bonn será uma grande oportunidade para demonstrar as boas práticas realizadas pelo Governo do RS visando à neutralidade da emissão de carbono, em alinhamento com os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris”, destaca Marjorie.

Outra reunião relevante prevista será com o secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), Simon Stiell. Marjorie apresentará as demandas dos governos subnacionais à mais alta instância técnica da UNFCCC. O ProClima 2050 estará em destaque nas agendas. Alinhado ao Plano Rio Grande, o programa engloba as estratégias do Estado para mitigação, adaptação e resiliência em face das mudanças climáticas, bem como para a redução da emissão de gases do efeito estufa e a busca da neutralidade das emissões de carbono para a atmosfera.

A conferência integra as agendas preparatórias para a Conferência do Clima da ONU, que será realizada em novembro, no Brasil (COP30).

Brasil no Reino Unido

Antes das agendas da Conferência de Bonn sobre Mudanças Climáticas, Marjorie participará da 10ª edição do Brazil Forum UK. O evento será realizado entre os dias 14 e 15 de junho na Universidade de Oxford, no Reino Unido. A convite do governo brasileiro, ela irá integrar o painel "Cidades Resilientes e Inclusivas – Desafios e Caminhos para Infraestruturas Sustentáveis", apresentando os detalhes do Plano Rio Grande, a importância da governança federativa e da atuação subnacional na construção de políticas climáticas que envolvam todos os entes federativos. O painel também contará com a presença de representantes do Ministério das Cidades, da Google e da Central Única das Favelas.

Transição energética

As agendas internacionais seguirão entre os dias 23 e 26 de junho de 2025. A coordenadora do Clima da Sema, Daniela Lara, representará o Rio Grande do Sul em Konin, na Polônia, em evento que terá como objetivo promover o intercâmbio de experiências sobre transição energética justa. A programação inclui painéis técnicos, debates sobre financiamento e inovação, estudos de caso e articulações para a COP30. A iniciativa reúne delegações da China, do Brasil, da Indonésia, da África do Sul e da Polônia, com o objetivo de promover a cooperação internacional em torno da transição energética justa.