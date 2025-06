Ação conjunta combate descaminho e fiscaliza propriedades rurais em três municípios

Nos dias 10 e 11 de junho de 2025, a Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), participou de uma ação conjunta com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), dentro da Operação Ronda Agro, com foco no combate ao descaminho, contrabando e na fiscalização de propriedades rurais.

As ações ocorreram nos municípios de Crissiumal, Três Passos e Tiradentes do Sul, com início por volta das 7h da manhã, mobilizando diversas guarnições da Brigada Militar em apoio às equipes do MAPA.

Durante a operação, foram apreendidas 12 toneladas de cebola de origem argentina, que entraram no país de forma irregular, além de 97 pacotes de cigarro da marca Classic, caracterizando contrabando.

As ações fazem parte de um esforço contínuo para coibir crimes que afetam o setor agropecuário e a economia regional, além de garantir a regularidade sanitária e fiscal dos produtos que circulam no território nacional.

A Operação Ronda Agro tem como objetivo ampliar a presença do Estado em áreas rurais, fortalecendo o combate a atividades ilegais, protegendo os produtores locais e garantindo a segurança alimentar da população.

Comunicação Social 7°BPM