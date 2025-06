Gestores e profissionais discutem políticas públicas no Seminário do SUAS

A participação no seminário representou uma oportunidade significativa de qualificação e atualização técnica, contribuindo diretamente para a melhoria das ações desenvolvidas no município de Tenente Portela e na região.

Durante o encontro, foram discutidos temas centrais para o aprimoramento dos serviços prestados à população, como a gestão do SUAS, o financiamento dos serviços socioassistenciais e a promoção dos direitos sociais.

O principal objetivo da atividade foi capacitar gestores, representantes da AMUCELEIRO e profissionais da área, promovendo debates, trocas de experiências e a construção de estratégias para o fortalecimento da rede de apoio social no Rio Grande do Sul.

O seminário teve como foco o cofinanciamento e a prestação de contas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à assistência social nos municípios.

Tenente Portela sediou, na quinta-feira, 12, o Seminário de Início de Gestão: "Conhecer para Fortalecer o SUAS", promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, por meio da Escola de Desenvolvimento Social. O evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

