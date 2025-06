Prefeitura entrega materiais pedagógicos a escolas de Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas realizará, nos próximos dias, a entrega de novos materiais pedagógicos às escolas de Educação Infantil da rede municipal. Serão contempladas a EMEI Meu Primeiro Passo e as escolas Juscelino Kubitschek de Oliveira e Duque de Caxias.

Entre os materiais que serão distribuídos estão brinquedos educativos, jogos, mapas, materiais didáticos e outros recursos voltados ao uso em sala de aula. Todos os itens foram adquiridos com recursos próprios do município, demonstrando o compromisso da administração com o fortalecimento da educação desde os primeiros anos escolares.

Segundo a secretária de Educação, Cristiane Führ, a iniciativa tem como objetivo ampliar as possibilidades de trabalho das professoras, enriquecendo as práticas pedagógicas e contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças.

O investimento reafirma a prioridade do município em garantir ensino de qualidade na primeira infância, reconhecendo a importância dessa etapa na formação integral do aluno.