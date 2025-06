Comissão debate violência durante reintegrações de posse na cidade de São Paulo

"As condições das reintegrações de posse ou das remoções administrativas são, em boa medida, desconhecidas das famílias, que estão sendo privadas igualmente de informações acerca do atendimento habitacional previsto pelos processos judiciais ou por parte dos órgãos públicos", diz Boulos.

O debate atende a pedido do deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) e será realizado a partir das 15 horas. O local da reunião ainda não foi definido.

