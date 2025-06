Motta designa relatores da LDO, da MP da compensação do IOF e da lei do licenciamento ambiental

Hugo Motta pautou para terça-feira (17) a votação no Plenário de requerimento de urgência para o projeto que revoga decreto do IOF.

"Três temas sensíveis. Três relatorias de peso", comentou Hugo Motta em postagem na sua página no X. Ele afirmou que a Câmara dos Deputados segue aberta ao diálogo, ao aperfeiçoamento das propostas e ao interesse público. "Porque o país não precisa de unanimidade. Precisa de coragem, escuta e compromisso."

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.