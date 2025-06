As ações ocorreram nos municípios de Três Passos e Crissiumal, resultando na recuperação de uma Fiat Toro, uma GM Blazer e um caminhão.

Nesta semana, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) localizaram três veículos que estavam em situação de furto.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.