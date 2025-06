Força Tática do 7º BPM prende traficante em Santo Augusto

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Durante a ação, foram apreendidas oito cápsulas do tipo eppendorf contendo cocaína, três porções de maconha, dez porções de crack, dois smartphones e uma quantia em dinheiro.

Na tarde de quinta-feira, 12, policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante ações da Operação Cerco Fechado, prenderam um homem por tráfico de drogas em Santo Augusto.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.