Governo do Estado anuncia R$ 5 milhões em investimentos no Hospital Lauro Reus em Campo Bom

Centro de Atendimento TEAcolhe

Além dos investimentos na infraestrutura hospitalar, será assinada a portaria que habilita a implantação de um Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe no município. A unidade será instalada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Campo Bom e terá abrangência regional, com capacidade para realizar 1.200 atendimentos mensais a 150 novos usuários com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Com a habilitação do CAS, o Estado passará a repassar mensalmente R$ 100 mil ao município para manutenção e funcionamento do serviço.

Texto: Juliane Pimentel/Ascom GVG e Ascom SES

Edição: Secom A secretária Ana destacou que o programa construído com a participação das famílias, dos serviços, das pessoas envolvidas. “Foi feito para realmente atender às necessidades. Essa região, após a região de Porto Alegre, era a que tinha a maior fila de espera por esses atendimentos. Hoje, esse serviço responde à demanda real da comunidade, que tanto precisa. E esse é um serviço novo, que enche de orgulho o Estado do Rio Grande do Sul”, destacou.

Nenhum comentário 500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.

Mostrar mais comentários