Estado destina R$ 194 mil para reforma da unidade ambulatorial do Hospital de Aratiba

Com recursos do Avançar na Saúde, foi assinado, nesta segunda-feira (16/6) um convênio de R$ 194 mil para a reforma do ambulatório da Associação Comunitária do Hospital de Aratiba (ACHA), município localizado na região Noroeste do Estado. O ato de assinatura ocorreu por videoconferência da qual participaram a titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann, e a presidente da ACHA, Neuza Appelt.

“É um orgulho para nós podermos fazer uma gestão pública eficiente que faz entregas. Esse recurso do Avançar na Saúde será muito bem empregado para qualificar os serviços que o hospital de Aratiba já oferece” disse Arita, afirmando a importância da instituição para oSistema Único de Saúde (SUS).

A secretária também salientou que os hospitais de pequeno porte são inspiração e referências bem sucedidas de prestação de saúde para a sociedade. Arita lembrou que, no total, o governo do Estado já investiu, por meio de outro programa, o Assistir, R$ 45 milhões em 78 hospitais de até 50 leitos.

O Hospital de Aratiba é referência, pelo SUS, para 33 municípios da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) nas especialidades de otorrinolaringologia, oftalmologia, dermatologia e reumatologia.

A diretora do Departamento de Gestão e Atenção Especializada da SES, Lisiane Fagundes, disse que desde que conheceu o hospital de Aratiba, em 2019, percebeu que ele era um case de sucesso na região. “Trata-se de um hospital com pouco mais de 30 leitos, muito organizado e preparado para atender a população”, garantiu.

A presidente da ACHA agradeceu pelo repasse dos recursos, pontuando que o convênio é muito importante para melhorar o ambulatório da entidade. O vice-prefeito de Aratiba, Joarez Miechuanski, também ressaltou a importância do convênio para o atendimento de saúde no município e na região.